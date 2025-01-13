Рютте отметил, что мир может быть длительным только тогда, когда Украина придет за стол переговоров с позиций силы.

Будущее мировой безопасности зависит от того, каким будет результат российско-украинской войны. Необходимо увеличить военную поддержку Украины, чтобы достичь устойчивого мира, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Мы все хотим завершения этой войны. Но больше всего мы хотели бы, чтобы был длительный мир. Я не знаю, как и когда завершится эта война. Но я знаю, что мира не будет, если Путин получит, что хочет в Украине. Потому что тогда он будет давить дальше. Он угрожал начать войну в прошлом, и он начал ее. Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году и снова в 2022 году – какой будет следующая цель?" – сказал он во время выступления в Европейском парламенте.

По его словам, мир не будет ни устойчивым, ни длительным, если российский диктатор Владимир Путин, лидеры КНР Си Цзиньпин и КНДР Ким Чен Ын, а также режим в Иране будут чувствовать себя сильнее. Он акцентировал, что соглашение о завершении войны в Украине, которое бы служило их интересам, стало бы путем к глобальной нестабильности.

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Рютте также отметил, что мир может быть длительным только тогда, когда Украина придет за стол переговоров с позиций силы:

"Для этого она нуждается в нашей дальнейшей помощи – больше оружия и быстрее, – чтобы она могла защитить себя лучше и вести переговоры вокруг хорошего соглашения для Украины, а также для Европы и для мира".

В то же время, говоря о ситуации с безопасностью в самой Европе, Рютте отметил, что она не находится в состоянии войны, но и не находится в состоянии мира. РФ усиливает свою дестабилизационную кампанию против стран Запада:

"То, что мы раньше называли гибридной войной, я бы назвал дестабилизационной кампанией. И Россия не одинока – рядом с ней Китай, Северная Корея и Иран", – отметил он.

Генсек добавил, что уже треть стран-членов НАТО достигли расходов на оборону в размере 2% от ВВП, но этого недостаточно для того, чтобы обеспечивать безопасность в будущем. Он призвал увеличить расходы на оборону а также ускорить производство критически важного вооружения. Речь идет в частности о кораблях, самолетах, танках, дронах, боеприпасах и спутниках.

"В среднем европейские страны легко тратят до четверти национального дохода на пенсии, здравоохранение и социальную помощь. И нам нужна лишь небольшая доля этих средств, чтобы сделать оборону гораздо сильнее", – констатировал Рютте.

Помощь Украине: другие новости

Германия передала первую из 54 САУ RCH 155 для Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Борис Писториус. Пока неизвестно, отправят ли установку сразу в Украину или она прибудет в тренировочный лагерь на территории Германии для обучения украинских экипажей.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Великобритания и союзники передают Украине 30 тысяч беспилотников на $55 млн. Кроме того, по его словам, Норвегия выделяет 700 млн крон для закупки дронов, а Исландия профинансирует производство украинского оружия на 2 млн евро.

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