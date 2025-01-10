Как далеко может зайти РФ в гибридной войне против Европы: в Foreign Policy узнали детали

В Европе не предприняли никаких систематических усилий, чтобы оценить весь масштаб и характер действий России, считают аналитики.

В течение последних трех лет Россия ведет дерзкую кампанию диверсий и подрывной деятельности против европейских союзников Украины. В 2024 году Москва начала действовать еще жесточе, перейдя к убийствам и повреждениям водных объектов в Европе. Слабая реакция европейских лидеров на происходящее может привести к тому, что РФ перейдет к невиданным ранее действиям.

Об этом заявил профессор терроризма и политического насилия в Лейденском университете в Нидерландах Барт Шурман в своей колонке для Foreign Policy.

Отмечается, что на этой неделе депутат Госдумы РФ Александр Казаков говорил о том, что российские диверсии в Балтийском море являются частью военной операции, направленной на провокацию НАТО и расширение российского контроля над этим регионом. Несмотря на это, в Европе не предприняли никаких систематических усилий, чтобы оценить весь масштаб и характер действий России.

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В Лейденском университете был проведен анализ того, как далеко готова зайти РФ, чтобы ослабить своих европейских противников и изолировать Украину от жизненно важной поддержки. По словам Шурмана, эскалация может дойти чуть ниже чем до ядерного порога.

Это исследование подчеркивает, что Россия все чаще выходит за рамки своих давних кампаний по шпионажу и киберпреступлениям. Эксперты подсчитали, что в 2022 году Москва устроила 6 диверсий или подготовок к ним в Европе, а в 2024 году этот показатель увеличился до 44.

Целями диверсий РФ были самые разные объекты - от критически важной подводной энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Северном и Балтийском морях до военных баз, складов и заводов по производству вооружений.

Кроме того, россияне часто проводят так называемые "операции влияния". Они направлены на европейских политиков, чтобы подорвать политическую поддержку Украины.

Помимо изощренных мер РФ причастна и к многочисленным актам вандализма в Европе. Это говорит о двойном оперативном подходе российских спецслужб, отметил Шурман.

В 2024 году российские операции против Европы резко активизировались и стали изощреннее. Например, убийство пилота, который дезертировал, подготовка к убийству генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера и даже заговор с целью устранить президента Украины Владимира Зеленского, добавил профессор.

Помимо этого россияне размещали зажигательных устройств на рейсах DHL, что могло привести к катастрофам. Некоторые сотрудники западных служб безопасности теперь подозревают, что эти операции были репетицией будущих атак на авиалайнеры, направляющихся в США, что означает, что Россия фактически перешла к актам государственного терроризма, поделился Шурман.

Сбитие Россией рейса Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года доказывает, что в Кремле пренебрегают жизнями гражданского населения. Поэтому Европа может столкнуться с серьезной угрозой, считает профессор.

По его словам, кампания подрывной деятельности против европейских союзников Украины может включать в себя и заговоры. Например, когда в 2024 году школы в Словакии и Чехии получили более тысячи угроз взрыва. Также Шурман вспомнил про ряд взломов водоочистных станций в европейских странах, к которым может быть причастна РФ.

Такими операциями Россия намерена подорвать готовность Европы продолжать оказывать военную помощь Украине и продемонстрировать то, как далеко готова зайти Москва, чтобы достигнуть своих целей, объяснил профессор.

Анализ Лейденского университета показал, что Россия не будет использовать ядерное оружие, так как это значительно увеличит риски того, что союзники Украины прибегнут к ответным мерам. Поэтому, вероятнее всего, Москва будет делать все возможное, чтобы ослабить поддержку Киева и подавить моральный дух жителей Европы, что может привести к масштабным протестам и нестабильности в регионе.

Шурман уверен, что Европе необходимо будет инвестировать в укрепление своих разведывательных служб, чтобы максимально повысить их способность противостоять возросшей российской угрозе. Также он добавил, что в более долгосрочной перспективе стоит предпринять серьезные и согласованные усилия по возрождению собственной оружейной промышленности.

Диверсии России в Европе - важные новости

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что до 100 кибератак и диверсий в Европе могут быть связаны с РФ. Чиновиники согласны с тем, что Россия ведет гибридную войну против Европы.

Кроме того, глава секретной разведывательной службы Британии (МИ-6) Ричард Мур обвинил РФ в диверсиях в Европе. По его словам, цена поддержки Украины хорошо известна, но "цена отказа от нее будет несравненно выше".

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