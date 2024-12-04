Чиновиники согласны с тем, что Россия ведет гибридную войну против Европы.

В 2024 году в Европе произошло огромное количество подозрительных инцидентов, часть из которых может быть связана с РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает The Guardian.

"В этом году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов. До 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу, операциям влияния", - сказал он журналистам.

Во время выступления перед встречей с коллегами из НАТО в Брюсселе Липавский подчеркнул, что Европа должна послать Москве "решительный сигнал о том, что это не будут терпеть", поделились в издании.

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Журналисты отметили, что за последние годы в Европе произошло большое количество кибератак, поджогов, диверсий и даже заговоров с целью убийства. Сотрудники служб безопасности разных стран уверены, что целью такой деятельности является попытка посеять хаос и обострить социальную напряженность среди союзников Украины.

Обеспокоенность в Европе по поводу возможных гибридных атак Кремля усилилась после того, как Запад одобрил использование Украиной американских и британских ракет большой дальности для ударов по территории России, добавили в издании.

Журналисты напомнили о нескольких крупных инцидентах, которые произошли в Европе в последнее время. Среди них дело британской шпионской сети, которая на протяжении почти трех лет передавала России секреты, собирая разведданные о целях по всей Европе и возможная отправка российскими шпионами зажигательных устройств в Великобританию и Германию.

Одним из самых резонансных дел стал заговор с целью убийства генерального директора немецкой оборонной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Журналисты подчеркнули, что предприятие сотрудничает с Украиной.

Глава внешней разведки Германии Бруно Каль говорил о том, что акты саботажа со стороны России могут в конечном итоге побудить НАТО рассмотреть возможность применения статьи 5 Договора о взаимной обороне, напомнили в издании.

Бывший высокопоставленный европейский военный чиновник заявил журналистам, что "практически невозможно" полностью противостоять эскалации гибридной войны Москвы. Он поделился, что в течение многих лет Запад недооценивал гибридную деятельность РФ, теряя драгоценное время.

Гибридная война РФ против Европы

Ранее глава разведки Великобритании Ричард Мур заявил, что Россия стоит за "неимоверно-безрассудными" диверсиями в Европе. По его словам, цена поддержки Украины хорошо известна, но "цена отказа от нее будет несравненно выше".

Кроме того, что в The Telegraph сообщали, что президент РФ Владимир Путин готовит кибератаку на Великобританию, которая "оставит без света миллионы". Ранее в России заявляли, что могут нацелиться на страну в ответ на использование Украиной ракет Storm Shadow британского производства.

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