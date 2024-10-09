Союзники Украины считают, что президент Владимир Зеленский может изменить свой подход к условиям завершения войны. Сейчас в НАТО ищут пути для завершения боевых действий, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники среди высокопоставленных чиновников НАТО.
Хотя Зеленский публично назвал основные требования Украины - полный вывод российских войск и членство в НАТО, он также исключил любые уступки по суверенитету или территории. Однако, учитывая, что страна готовится к третьей зиме войны, а поддержка Запада начинает ослабевать, украинские чиновники намекнули на необходимость начала обсуждений стратегии завершения конфликта.
Ожидалось, что подробнее об этом будут говорить на встрече в формате "Рамштайн". Впрочем, президент США Джо Байден отменил визит из-за урагана Милтон. Вместе с тем, Зеленский стремится заручиться поддержкой для своего плана победы, который предусматривает конкретные шаги для справедливого завершения войны.
Официальные лица США попросили Киев разработать план действий на следующий год, включая военную поддержку и финансовую помощь. Зеленский обещал предоставить детали после консультаций с союзниками. Однако он категорически отвергает возможность территориальных уступок, несмотря на то, что некоторые западные партнеры давят на Украину для более четкого видения конца войны. В понедельник Зеленский сказал:
"Мы приглашаем наших партнеров определить, как они видят конец этой войны, место Украины в архитектуре глобальной безопасности и совместные шаги, которые могут привести эту войну к завершению".
Поскольку Киев еще не раскрыл всех деталей своего "плана победы", один чиновник предположил, что украинские чиновники могут иметь элемент стратегической нечеткости, который дает им пространство для дальнейшего движения.
Членство Украины в НАТО остается одним из основных вопросов, который разделяет союзников. По словам официальных лиц, на Байдена оказывается давление, чтобы он направил Киеву прямое приглашение присоединиться к альянсу. И хотя маловероятно, что президент США это сделает, такое предложение рассматривается как потенциальная фишка для любых переговоров с участием Кремля. В то же время, по мнению некоторых аналитиков, надежные двусторонние гарантии безопасности, особенно со стороны США, могли бы де-факто заменить членство.
Кроме того, политическая ситуация в США, в частности президентские выборы, может повлиять на ход войны. Кандидат от демократов Камала Харрис не определилась со своей позицией относительно вступления Украины в НАТО, тогда как Дональд Трамп обещает быстро завершить войну, возможно, не в пользу Киева.
Европейские страны также сталкиваются с финансовыми трудностями, что затрудняет оказание помощи Украине. Кроме того, Киев столкнулся с требованием от Глобального Юга активизировать мирные переговоры с Россией.
Война в Украине: стратегические перспективы
Как писал УНИАН, Запад начал давить на Киев, вынуждая к переговорам с РФ. Неудачный визит Зеленского в США был частью этого разворота.
Также мы рассказывали, что на фронте Украина перешла к стратегии медленного отступления. Сейчас главное внимание уделяется не столько контролю над территориями, сколько уничтожению наступательного потенциала агрессора.