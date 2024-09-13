Ожидать изменений в политике США в этом вопросе не стоит, говорят в Белом доме.

США пока не меняли свою позицию относительно глубоких ударов по России. Об этом сообщил журналистам спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в пятницу, пишет Reuters.

Сегодня президент США Джо Байден планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Кирби не советует ожидать, что по итогам встречи будет объявлено об изменении политики США в отношении использования ракет Украиной.

"Нет никаких изменений в нашей точке зрения относительно предоставления Украине возможностей нанесения ударов на большие расстояния внутри России. Я бы не ожидал никакого серьезного объявления по этому поводу", - подчеркнул Кирби.

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Кирби также сказал, что США серьезно восприняли предупреждение президента России Владимира Путина о том, что он будет считать Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина выпустит ракеты дальнего радиуса действия западного производства по России. Однако Кирби также признает, что Россия не впервые озвучивает подобное.

"Это не риторика, которую мы не слышали от него раньше. Он, очевидно, доказал способность к агрессии... Да, мы воспринимаем эти комментарии серьезно", - сказал он.

Ситуация с запретом на удары вглубь России

Как писал УНИАН, недавно британская газета The Guardian со ссылкой на собственные источники в британском правительстве сообщила, что Лондон якобы уже принял решение снять запрет на использование предоставленного Украине оружия для глубоких ударов по территории РФ. Сообщалось, что официально об этом скажут как раз после встречи Байдена и Стармера.

Тем временем газета The Times сообщает, что США тоже снимут свои возражения относительно использования британских крылатых ракет Storm Shadow для ударов по РФ. Однако в силе останется запрет на такие удары американскими баллистическими ракетами ATACMS.

Сегодня же Россия озвучила в ООН угрозу "прямой войной" с НАТО, если Украине позволят бить западными ракетами по РФ.

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