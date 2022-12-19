Риши Сунак объявит об артиллеристском пакете для Киева 19 декабря.

Правительство Великобритании объявило о помощи Украине на следующий год. Киев получит несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 286 миллионов евро.

Британский премьер-министр Риши Сунак объявит о новом артиллерийском пакете для Киева на саммите Объединенных экспедиционных сил в Риге 19 декабря. Данное решение Лондона позволит обеспечить ВСУ постоянным потоком артиллерийских боеприпасов в течение 2023 года.

"Великобритания и наши европейские союзники идут рука об руку в нашем ответе на вторжение в Украину, и мы снова по-прежнему непоколебимы в наших стремлениях к миру в Европе. Но для достижения мира мы должны сдерживать агрессию, и наши совместные развертывания по всему региону жизненно важны для обеспечения того, чтобы мы могли реагировать на самые серьезные угрозы", - говорится в обнародованном на сайте правительстве Великобритании заявлении Сунака.

Видео дня

Кроме того, указано, что британский политик призовет лидеров поддержать или увеличить поддержку Украины в 2023 году. Также сообщается, что Британия отправила 125 зенитных орудий для Украины и более 100 тысяч боеприпасов с начала полномасштабного нападения России.

Позиция Великобритании по войне в Украине - что известно

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Великобритания стала одним из крупнейших поставщиков оружия и боеприпасов для ВСУ. Кроме того, Лондон органзовал масштабную тренировочную программу для украинских бойцов.

Поддержка со стороны Британии не изменилась и с приходом нового премьер-министа Риши Сунака. Политик анонсировал военную помощь на 50 миллионов фунтов после своего первого визита в Киев.

18 декабря стало известно, что Великобритания подтвердила отправку Украине новых высокоточных ракет Brimstone 2.

Вас также могут заинтересовать новости: