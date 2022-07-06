Обучение является частью инновационной программы, в рамках которой планируется научить до 10 тысяч украинских новобранцев.

Первая ротация украинских военных прибыла в Великобританию для учений.

Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес.

Обучение является частью инновационной программы, в рамках которой планируется научить до 10 тысяч украинских новобранцев.

"Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военных. Учения будут проходить на военных полигонах северо-восточного, юго-западного и юго-восточного регионов. Учения будут проводить подразделения 11 бригады содействия силам безопасности", - сказал Уоллес.

Он добавил, что украинские военные пройдут курсы на основе базовой военной подготовки Великобритании. Она включает обучение владению оружием, оказание первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучения законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель.

"Мы стремимся увеличить масштаб и частоту этих курсов в соответствии с украинскими требованиями. Мы также обсуждаем с международными партнерами варианты расширения участия в программе обучения, конструктивно работая со странами, которые готовы оказать поддержку, предоставив инструкторов или оборудования", - добавил министр.

Также ожидается, что учебный пакет будет развиваться со временем.

Ранее сообщалось, что в Великобритании начинаются учения для украинских военных.

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