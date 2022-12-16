Чиновники опасаются, что премьер проявляет излишнюю осторожность в этом вопросе.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак распорядился дать оценку прогрессу войны в Украине, чем вызвал опасения в британском правительстве.

Как пишет BBC со ссылкой на источники, Сунак хочет получить информацию о том, как украинскими защитниками используются британские военные поставки и каково значение помощи Великобритании Украине в этой войне.

"Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили, что мы получили", – говорит источник.

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Ключевые фигуры в правительстве считают, что Украина и Россия зашли в тупик и единственный способ для одной стороны вырваться вперед – существенно увеличить запасы вооружений. Украина может сделать это только пополнив запасы оружия с помощью США и стран Европы во главе с Великобританией.

На фоне желания Сунака провести "аудит" в британском правительстве опасаются, премьер проявляет излишнюю осторожность в этом вопросе. Источники отмечают, что британский премьер подобно американскому лидеру Джо Байдену не хочет спровоцировать глобальный конфликт, и высказывают неодобрение такого подхода. От Сунака ожидают такой же решимости, какую демонстрировал его предшественник Борис Джонсон.

"Мы ужесточили решимость США на всех уровнях. … Мы не хотим, чтобы Риши подкреплял осторожность Байдена. Мы хотим, чтобы он действовал так же, как Борис", – говорит источник.

По информации журналистов, президент Украины Владимир Зеленский знает о происходящем и пытался призывать британского премьера усилить военную поддержку.

"Президент Зеленский почувствовал, что происходит. Он разговаривал с Риши. Он пытается вдохновить его, говоря, что Великобритания – великие освободители, великие бойцы, что вы нам нужны", – говорит источник BBC.

Военная помощь Великобритании Украине - что стоит знать

С тех пор, как в феврале Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, Великобритания была одним из крупнейших поставщиков военной помощи нашей стране. По инициативе бывшего главы правительства Бориса Джонсона Великобритания одной из первых вводила санкции против России и продвигала предоставления военной помощи Киеву другими странами.

Президент Украины Владимир Зеленский называл Джонсона "настоящим другом Украины". После своего ухода с должности главы правительства Джонсон возглавил в Консервативной партии группу "Друзья Украины" и, как сообщали СМИ, сосредоточился на укреплении поддержки Украины со стороны США.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон неоднократно посещал Украину. Также пока он был премьером стартовала масштабная тренировочная программа для украинских военнослужащих.

Новый премьер Риши Сунак также уже посещал Киев. Во время его визита в Украину в прошлом месяце, ставшего его первой зарубежной поездкой в качестве премьер-министра, политик анонсировал военную помощь на 50 миллионов фунтов.

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