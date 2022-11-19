Кроме 125 зенитных орудий и технологий для противодействия иранским БПлА, к пакету помощи войдут десятки радаров и средства радиоэлектронной борьбы с дронами.

Стоимость нового пакета военной помощи Украине от Великобритании составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом говорится в сообщении руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Риши Сунак объявил о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов. Кроме 125 зенитных орудий и технологий для противодействия иранским БПлА, к пакету помощи войдут десятки радаров и средства радиоэлектронной борьбы с дронами. Великобритания ужесточает предложение по тренировкам для ВСУ, отправляя к региону экспертов-военных медиков и инженеров для оказания специализированной поддержки", - сообщил Ермак.

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Он подчеркнул, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский на сегодняшней встрече обсудили много важных вопросов сотрудничества.

"Наша общая цель - победить Россию. И мы это сделаем вместе", - отметил руководитель Офиса президента Украины.

Новый пакет помощи от Британии

Сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Это его первый визит в статусе премьер-министра. Состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сунак заявил, что Британия предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции. А также поможет с зимним оборудованием для украинских военных и окажет гуманитарную помощь.

Кроме того, Сунак заверил, что Великобритания продолжит и расширит учебные программы для украинских военных, медиков и инженеров.

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