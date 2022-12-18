С целью безопасности количество ракет и другие подробности не разглашались.

Великобритания подтвердила отправку Украине новых высокоточных ракет Brimstone 2.

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", - говорится в сообщении Минобороны страны.

С целью безопасности количество ракет и подробности их поставки в Украину не разглашались.

Видео дня

Ракеты Brimstone 2 - характеристики

Brimstone - ракеты наземного или воздушного базирования, разработка компании MBDA UK для Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Ракеты класса "воздух-земля", "земля-земля", предназначенные для поражения танков, артиллерийских установок, систем РЭБ, небольших судов и десантных кораблей.

Ракеты предназначались для использования по принципу "выстрелил-забыл" против массовых формирований бронетехники противника. Однако, после использования их в Афганистане Brimstone модифицировали, добавив лазерное наведение. Это позволило выбирать конкретные и наиболее приоритетные цели.

Улучшенная Brimstone 2 поступила на вооружение в 2015 году.

Вас также могут заинтересовать новости: