Великобритания подтвердила отправку Украине новых высокоточных ракет Brimstone 2.
"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", - говорится в сообщении Минобороны страны.
С целью безопасности количество ракет и подробности их поставки в Украину не разглашались.
Ракеты Brimstone 2 - характеристики
Brimstone - ракеты наземного или воздушного базирования, разработка компании MBDA UK для Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Ракеты класса "воздух-земля", "земля-земля", предназначенные для поражения танков, артиллерийских установок, систем РЭБ, небольших судов и десантных кораблей.
Ракеты предназначались для использования по принципу "выстрелил-забыл" против массовых формирований бронетехники противника. Однако, после использования их в Афганистане Brimstone модифицировали, добавив лазерное наведение. Это позволило выбирать конкретные и наиболее приоритетные цели.
Улучшенная Brimstone 2 поступила на вооружение в 2015 году.