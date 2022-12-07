Первые поставки возможны уже в 2023 году.

Соединенные Штаты Америки одобрили продажу 116 боевых танков Abrams Польше.

Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак в микроблоге Twitter. Он назвал это еще одним шагом на пути к увеличению бронетанкового потенциала Вооруженных сил Польши.

"Соединенные Штаты Америки одобрили продажу дополнительных 116 танков Abrams с боеприпасами. Мы начинаем переговоры о цене. Сильная армия в безопасности", - отметил Блащак.

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По словам министра, первые поставки боевых танков возможны уже в 2023 году.

Танки Abrams: что известно

M1 Abrams - это основной боевой танк США, который серийно выпускают с 1980 года. Является одним из наиболее тяжёлых танков - его вес составляет 66,8 т. Максимальная скорость - 68 км/ч.

Он стоит на вооружении армии и морской пехоты Соединенных Штатов Америки, а также вооружённых сил других стран. Как писал УНИАН, по уровню технической оснащенности Abrams опережают любой танк армии РФ на поколение.

В апреле Польша заказала 250 таких танков, первые прибыли в страну уже в середине июля.

Кроме того, в декабре Варшава получила 10 танков -2 Black Panther и 24 самоходные гаубицы из Южной Кореи.

Известно, что сейчас Украине ведет переговоры с США о передаче танков Abrams и зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot.

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