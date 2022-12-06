Министр иностранных дел призвал союзников увеличить мощности по изготовлению оружия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сейчас получает военную помощь по меньшей мере из двух десятков стран.

"Предыдущие недели были особенно результативными в обеспечении потребностей ВСУ в системах противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерийских системах большого калибра, реактивных системах залпового огня, боевых бронированных машин, а также боеприпасов для всех видов этих вооружений", - заявил Кулеба во время онлайн-брифинга.

Также министр добавил, что продолжается поставка в Украину ранее объявленных пакетов помощи из не менее двух десятков стран. Прежде всего, речь идет о США, Великобритании, Австралии, Дании, Греции, Эстонии, Испании, Италии, Канаде, Латвии, Литве, Нидерландах, Германии, Норвегии, Польше, Словакии, Чехии, Финляндии, Франции и Швеции.

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Кулеба отметил, что Украина благодарна друзьям за критически необходимую помощь.

"Есть хорошие новости по результатам министерской встречи НАТО (которая 29-30 ноября состоялась в Бухаресте - УНИАН). Союзники объявили о передаче Украине артиллерии калибра 155 мм, снарядов и бронемашин. Все это прибудет в Украину и усилит наши Вооруженные силы", - сказал Кулеба.

Также он выразил особую признательность американским партнерам. "В начале декабря Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Technologies на производство зенитных ракетных комплексов NASAMS для Вооруженных сил Украины на сумму более 1,2 млрд долларов", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина имеет большие надежды на болгарских друзей, которые "несмотря на внутреннюю дискуссию пытаются найти возможность помочь нам в сопротивлении агрессору".

Также министр добавил, что надеется на ускорение поставок военной помощи от Италии в рамках уже принятых решений и на формирование нового пакета помощи.

Кроме того, глава МИД благодарен Германии за решение усилить украинскую ПВО и передачу дополнительных семи зенитных установок Gepard.

Отдельно Кулеба отметил, что призвал союзников увеличить мощности по изготовлению оружия, чтобы Украина имела достаточно средств для обороны.

"Я подчеркивал, что украинская противовоздушная система должна быть интегрирована с системой ПВО НАТО, которая будет отвечать общим интересам Украины и Альянса", - сказал Кулеба.

Военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля страны Запада начали поставлять Украине оружие и другую военную помощь для отражения путинской агрессии.

Например, недавно Великобритания прислала в Украину усовершенствованную модель ракеты с лазерным наведением Brimstone 2. Глава британского правительства Риши Сунак заявил, что Лондон предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции.

Также, Совет министров Италии единогласно одобрил постановление о продолжение поставок оружия в Украину до 31 декабря 2023 года. В частности, рассматривается предоставление зенитно-ракетных комплексов для защиты объектов инфраструктуры от российских атак с воздуха.

Ранее, в начале ноября, США объявили о новом пакете военной помощи Украине, который содержит ракеты ЗРК HAWK, ЗРК Avenger, ракеты Stinger и дополнительные боеприпасы HIMARS. Среди прочего включено также 400 гранатометов, оборудование для разрушения препятствий и зимнее защитное снаряжение. Также министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что семь стран намерены предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

Сегодня, 6 декабря, Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры Украины и США о передаче танков Abrams и зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны Patriot идут непросто, но продвигаются.

Также в Украине ожидают от Германии передачи комплексов Patriot, танков Leopard-2 и БМП Marder.

При этом стало известно, что учитывая масштабы войны в Украине, 20 из 30 стран-членов НАТО уже исчерпали свои ресурсы для поставок оружия нашему государству, а пополнение запасов для них оказалось довольно трудным процессом. На фоне значительно возросшего спроса на вооружение, западные компании увеличивают производство оружия.

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