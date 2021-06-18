Глава французского МИД считает, что пока их сложилось недостаточно.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Франции высказался относительно стремления Украины вступить в Организацию Североатлантического договора.

В частности, Жан-Ив Ле Дриан отметил, что не видит достаточно условий, чтобы Украина присоединилась к НАТО.

"Считаю, что условия для вступления Украины в НАТО сейчас еще не созданы", - сказал политик в интервью телеканалу BFM в пятницу, 18 июня.

🔴 Jean-Yves Le Drian est l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV-RMC https://t.co/DIzxmMdi1l — BFMTV (@BFMTV) June 18, 2021

Курс Украины в НАТО

В начале апреля во время телефонного разговора с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал НАТО единственным путем к окончанию войны на Донбассе.

Читайте такжеВступление Украины в НАТО: Путин подсчитал время полета ракет от Харькова до Москвы (видео)"Мы преданы реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", - сказал президент.

В Кремле в свою очередь заявили, что членство в НАТО может лишь ухудшить ситуацию на Донбассе.

По словам представительницы Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, вступление Украины в НАТО якобы может привести к "необратимым последствиям для украинской государственности" и "масштабной эскалации" на юго-востоке страны.

Участники саммита НАТО 14 июня в заключительном сообщении заявили, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО в будущем.

Украинское правительство утвердило специальный план по подготовке Украины к членству в Североатлантическом альянсе.

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Перевод: Катерина Комолова