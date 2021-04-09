Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО якобы может привести к "необратимым последствиям для украинской государственности" и "масштабной эскалации" на юго-востоке страны.
"Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера на Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе - вопреки ожиданиям Киева - не только не принесет мир в Украину, но напротив - приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - сказала Захарова во время брифинга.
Читайте такжеВ НАТО назвали ключевые реформы для приближения Украины к АльянсуЧто предшествовало
- Во время телефонного разговора с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал НАТО единственными путем к окончанию войны на Донбассе.
- "Мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. План действий относительно членства в Альянсе станет настоящим сигналом для РФ", - сказал президент.
- Он также призвал страны-члены Организации Североатлантического договора и в дальнейшем усиливать присутствие Альянса в Черноморском регионе.
- В Кремле в свою очередь заявили, что членство в НАТО может только ухудшить ситуацию на Донбассе.
- Представители оборонных ведомств США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании тем временем подтвердили, что двери Организации Североатлантического договора (НАТО) для Украины остаются открытыми.
- Председатель Военного комитета Организации Североатлантического договора, сэр Стюарт Пич призвал Россию прекратить поддержку боевиков и вывести войска с территории Украины.
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