Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал НАТО единственными путем к окончанию войны на востоке.

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО якобы может привести к "необратимым последствиям для украинской государственности" и "масштабной эскалации" на юго-востоке страны.

"Мы обратили также внимание на заявление побывавшего вчера на Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе - вопреки ожиданиям Киева - не только не принесет мир в Украину, но напротив - приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности", - сказала Захарова во время брифинга.

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Автор: Катерина Комолова