Украинское правительство утвердило специальный план по подготовке Украины к членству в Североатлантическом альянсе. План содержит в себе конкретные мероприятия, которые намерены провести.
Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров 16 июня.
Программу Комиссии Украина-НАТО утвердили в феврале текущего года, а в мае ее полностью согласовали. При этом к распоряжению правительства прилагается 10 дополнений с конкретными шагами, среди которых:
- обучение госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции;
- "разработка стратегических нарративов по информированию общественности по вопросам евроатлантической интеграции";
- проведение разъяснительной работы среди личного состава в вооруженных силах;
- принятие антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы и обеспечение ее запуска;
- контроль за декларациями госслужащих;
- мониторинг эффективности мероприятий по финансовому контролю.
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Кроме того, планируется, что Нацполиция и НАЗК будут собирать информацию касательно нарушений в финансировании политических партий и подачи ими отчетов.
Также в документе указана дальнейшая реформа по децентрализации, планы по информационной политике, в том числе проведение тренингов для журналистов по информбезопасности, модернизация технической базы Национальной общественной ТРК Украины, развитие инфраструктуры телерадиовещания в приграничных регионах и в зоне проведения ООС, "принятие мер" по ограничению вещания российских ТРК на территории Украины, в частности, мониторинг провайдеров.
Помимо этого, Украина и НАТО будут обмениваться информацией о возможном выбросе радиоактивных веществ, загрязнении окружающей среды, угрозах объектам критической инфраструктуры, а также планируется установка базовых станции глобальных навигационных спутниковых систем.
Курс Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.
9 февраля генеральный секретарь НАТО Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.
В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в "тяжелых, но важных" реформах.
5 марта вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что сейчас не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.
7 июня заместитель генсека НАТО Мирчи Джоане заявил, что в Альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.
9 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.
14 июня по итогам саммита НАТО в коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов Альянса было заявлено, что Украина станет членом НАТО с помощью плана действий по членству (ПДЧ).
Они также высказались в поддержку права Украины решать собственное будущее и формировать внешнеполитический курс без внешнего вмешательства.
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