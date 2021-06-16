В плане прописаны конкретные мероприятия, которые должна выполнить Украина

Украинское правительство утвердило специальный план по подготовке Украины к членству в Североатлантическом альянсе. План содержит в себе конкретные мероприятия, которые намерены провести.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабинета министров 16 июня.

Программу Комиссии Украина-НАТО утвердили в феврале текущего года, а в мае ее полностью согласовали. При этом к распоряжению правительства прилагается 10 дополнений с конкретными шагами, среди которых:

обучение госслужащих по вопросам евроатлантической интеграции;

"разработка стратегических нарративов по информированию общественности по вопросам евроатлантической интеграции";

проведение разъяснительной работы среди личного состава в вооруженных силах;

принятие антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы и обеспечение ее запуска;

контроль за декларациями госслужащих;

мониторинг эффективности мероприятий по финансовому контролю.

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Кроме того, планируется, что Нацполиция и НАЗК будут собирать информацию касательно нарушений в финансировании политических партий и подачи ими отчетов.

Также в документе указана дальнейшая реформа по децентрализации, планы по информационной политике, в том числе проведение тренингов для журналистов по информбезопасности, модернизация технической базы Национальной общественной ТРК Украины, развитие инфраструктуры телерадиовещания в приграничных регионах и в зоне проведения ООС, "принятие мер" по ограничению вещания российских ТРК на территории Украины, в частности, мониторинг провайдеров.

Помимо этого, Украина и НАТО будут обмениваться информацией о возможном выбросе радиоактивных веществ, загрязнении окружающей среды, угрозах объектам критической инфраструктуры, а также планируется установка базовых станции глобальных навигационных спутниковых систем.

Курс Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

9 февраля генеральный секретарь НАТО Столтенберг отметил, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В Посольстве США также заявляли, что для дальнейшего продвижения евроатлантической интеграции Украины необходим прогресс в "тяжелых, но важных" реформах.

5 марта вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что сейчас не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирчи Джоане заявил, что в Альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.

9 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже обладает всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО.

14 июня по итогам саммита НАТО в коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов Альянса было заявлено, что Украина станет членом НАТО с помощью плана действий по членству (ПДЧ).

Они также высказались в поддержку права Украины решать собственное будущее и формировать внешнеполитический курс без внешнего вмешательства.

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Автор: Анастасия Горбачева