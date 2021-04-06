Глава государства заявляет, что получение Украиной Плана действий о членстве в Альянсе станет настоящим сигналом для РФ.

Президент Владимир Зеленский считает, что движение Украины к членству в Организации Североатлантического договора (НАТО) - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

Читайте такжеПришло время НАТО начать подготовку к предоставлению ПДЧ Украине-СтефанишинаКак сообщили в Офисе президента

об этом глава государства сказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

В частности, Зеленский отметил, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий о членстве в Альянсе.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ», - сказал президент.

Украина и НАТО

24 февраля Зеленский заявил, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ в НАТО.

5 марта вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику "открытых дверей" для Украины.

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Автор: Виталий Саенко