Президент отметил, что украинская власть избрала в вопросе евроатлантической интеграции "политику желанного гостя".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя решение по итогам саммита НАТО о том, что Украина станет членом Альянса с помощью Плана действий относительно членства, заявил, что Украинское государство заслуживает большего и достойно быть членом НАТО наравне с другими союзниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Всеукраинского форума "Украина 30. Экономика без олигархов" в Киеве.

"Это не просто месседж США к Российской Федерации. Я бы здесь говорил о субъектности Украины, чтобы получить этот прямой месседж, ожидая его много лет, я считаю, что мы все очень много работали, и прежде всего, работали наши военные, показывали прочность армии, мощность, что мы готовы защищаться. Я об этом коммуницировал со всеми лидерами и упорно всех приглашал именно на Донбасс, чтобы они видели уровень", - заявил он.

Президент отметил, что "мы достойны быть членами Альянса, если Альянс видит Украину среди одного уровня членов не где-нибудь за кулисами, а действительно за одним столом".

Также Зеленский считает итоговое решение саммита НАТО относительно Украины правильным. "Я благодарен президенту США Джо Байдену, мы с ним об этом говорили прямо", - отметил глава государства.

Кроме того, Зеленский выразил благодарность странам Балтии, Польши, Великобритании.

"Я считаю, что мы получили наибольшее, что мы могли получить - так все говорят. Тем не менее, я считаю, что мы заслуживаем большего. Это не из-за жадности. Я просто считаю, что мы действительно заслуживаем, чтобы быть одними из равных мощных стран Альянса, и нас нужно приглашать, мы не должны проситься - я считаю, что это честно", - добавил президент.

Зеленский отметил, что украинская власть избрала в вопросе евроатлантической интеграции "политику желанного гостя".

"...не просто бегать, кричать, принимать законы, вешать плакаты, коммуницировать со СМИ ... я считаю, что у нас другая политика. Она правильная, она не просто политика, это внутренняя прочная позиция относительно уважения к Украине как к государству, как к нации. Несмотря на то, что не всем лидерам нравится такая прямая позиция, многие говорят, что у нас очень жесткая позиция и кому-то это не нравится, я считаю, что она справедливая и честная", - добавил он.

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"Является ли это сигналом для России, я не знаю - посмотрим, какие закончится важный саммит Байден-Путин", - отметил Зеленский.

Саммит НАТО 14 июня

14 июня по итогам саммита НАТО в коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО было заявлено, что Украина станет членом НАТО с помощью плана действий по членству (ПДЧ).

Они также высказались в поддержку права Украины решать собственное будущее и формировать внешнеполитический курс без внешнего вмешательства.

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Автор: Константин Гончаров