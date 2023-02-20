Американский президент настоял именно на визите в украинскую столицу.

Накануне поездки в Украину президенту США Джо Байдену предлагали несколько вариантов, где бы он мог встретиться с Владимиром Зеленским. Среди них - польско-украинская граница (точное место не указывается) и Львов - город на западе Украины, который считается относительно безопасным.

Об этом изданию Rolling Stone сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома, непосредственно осведомленный в этом вопросе.

"Одна из идей предусматривала встречу Байдена и Зеленского в неизвестном месте на польско-украинской границе. Другая - проведение встречи во Львове, городе на западе Украины, которое несколько раз подвергалось российским авиаударам с начала полномасштабной войны, но остается относительно безопасным", — говорится в сообщении.

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Но в конце концов, как утверждает американский чиновник, Байден выбрал Киев, город, который является символом решимости Украины после того, как российские войска попытались и не смогли захватить его в начале полномасштабной войны прошлого года.

Визит Байдена в Украину

20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он заявил об оказании нашей стране оборонной помощи на 500 млн долларов.

Также американский президент сообщил, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами обязались предоставить Украине около 700 танков и другую помощь.

Кроме того, новый пакет помощи от США включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, дополнительные партии ПТРК Javelin и другие противотанковые системы, средства для наблюдения и радары.

В свою очередь Зеленский заверил, что результаты переговоров с Байденом вскоре можно будет увидеть на поле боя.

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