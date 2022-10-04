В Москве похвалили миллиардера, что он ищет "пути мирного выхода".

В Кремле официально отреагировали на скандальные сообщения Илона Маска в Twitter. Власти РФ назвали "весьма позитивным" то, что миллиардер ищет "пути мирного выхода" из сложившейся ситуации.

Как сообщили росСМИ, комментарий поступил от пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова.

"Мы заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, в Украине, в Польше, в Прибалтике. В первую очередь не дала спать ботам, которые активно принимали участие в голосовании. Весьма позитивно, что такой человек как Маск ищет пути мирного выхода. В отличие от профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно", — сообщил Песков.

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При этом в Кремле не поддержали скандальное предложение миллиардера, но по своим причинами. Пресс-секретарь Путина заявил, что люди якобы уже высказались на псевдореферендумах, поэтому проводить "голосование" снова Москва не собирается.

"Мирная" инициатива Маска: основные подробности

Вечером 3 октября основатель SpaceX и Tesla опубликовал в Twitter голосование насчет способа окончания войны. Он заявил, что мирное урегулирование возможно, если Украина отдаст Крым, полученный "по ошибке" от Хрущева. Миллиардер также написал о подключении водоснабжения на территорию полуострова и нейтралитете.

После публикации твитов Маск подвергся тотальной критике. На его предложение отреагировали старший советник при Конгрессе США Пол Массаро, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник, МИД Украины, президент Владимир Зеленский и многие другие известные личности.

Сообщения Маска стали поводом для создания десятков мемов. Миллиардера успели показать вместо террориста Гиркина и пойманного Медведчука.

Сегодня, 4 октября, бизнесмен решил оправдаться. Он заявил: "Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

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