Маск уточнил, что выступает против против "масштабной эскалации" в войне России против Украины.

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что и дальше поддерживает Украину, но против "масштабной эскалации" в войне России против Украины.

Об этом он написал у себя в "Твиттере".

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру", - написал Маск в ответ на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

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Маск о войне в Украине

3 сентября американский предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter "мирный план", который якобы должен помочь закончить войну в Украине.

По мнению Маска, военную агрессию России остановит: проведение повторных "выборов" на оккупированных территориях Украины под наблюдением ООН; отказ от оккупированного Крыма в пользу России; обеспечение водоснабжения Крыма; нейтральный статус для Украины.

Также назвал вхождение Крыма в состав Украины "ошибкой Хрущева".

На твит Маска ответили не только возмущенные пользователи сети, но и президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также президент Литвы Гитанас Науседа.

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