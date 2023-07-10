Страна-террорист заявила, что Украина "давит на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность"

В Кремле занервничали из-за перспективы вступления Украины в НАТО. Спикер диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков пообещал "твердую реакцию".

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", Кремль убежден, что Украина "давит на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность".

"Вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы. Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и твердой реакции", - сказал Песков.

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Саммит НАТО - какие перспективы для Украины

Как сообщал УНИАН, месяц назад президент Зеленский выдвинул НАТО жесткое условие - он не поедет на саммит в Вильнюсе, если там не будет предложено никакой конкретики относительно перспектив членства Украины в НАТО.

Сейчас членство Украины в Альянсе блокируют США и Германия. Лидеры этих стран такую позицию не скрывают.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Запад снял требование о реализации "плана действия по членству" (ПДЧ) для Украины. То есть Украину примут в Альянс, как Финляндию – без ПДЧ. Вопрос только в том, когда это может произойти.

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