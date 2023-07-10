Такое решение было достигнуто после "интенсивных переговоров".

Союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по членству (ПДЧ) для вступления Украины в Альянс.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, такого решения в НАТО достигли "после интенсивных переговоров".

"Союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению ПДЧ с пути Украины к членству", - отметил он.

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Кулеба подчеркнул, что это решение сокращает путь Украины в НАТО.

"Это также лучший момент, чтобы прояснить приглашение Украине стать членом", - добавил министр.

Вступление Украины в НАТО

ПДЧ - это программа Альянса, в которую принимают страны-кандидаты на вступление. Однако, в прошлом году Финляндия и Швеция получили приглашение в НАТО без ПДЧ. Поэтому украинские чиновники также настаивали на отмене ПДЧ для Украины.

Как известно, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на ускоренную процедуру членства в Альянсе.

11-12 июля в Вильнюсе (Литва) должен состояться саммит НАТО, на котором украинские власти ожидают получить конкретное решение относительно своего членства в Альянсе. Как пишет Politico, в НАТО срочно согласовывают, что предложат Украине в Вильнюсе.

Всеукраинские опросы свидетельствуют, что сейчас 89% украинцев хотят видеть Украину в составе НАТО. Это поддерживает абсолютное большинство населения во всех регионах.

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