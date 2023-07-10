Они также давят на другие страны, чтобы те присоединились к этой позиции.

США и Германия блокируют официальный запрос Украины на членство в НАТО.

Это подтвердил Bild высокопоставленный информатор, комментируя соответствующие заявления в СМИ. Как известно, страна, которая хочет присоединиться к Альянсу, должна официально спросить НАТО перед началом процесса. Именно это планировал сделать президент Владимир Зеленский на саммите в Вильнюсе.

Хотя до вступления в Альянс прошли бы годы из-за войны с РФ и продолжительности процесса, подобные шаги показали бы, что Украина безвозвратно стала бы на путь в НАТО. Однако некоторые члены блока хотят предотвратить соответствующий официальный запрос. Так, США и Германия давят на других членов НАТО, чтобы те присоединились к этой позиции.

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Один из дипломатов разочарованно рассказал изданию, что Берлин и Вашингтон хотят "окончательную декларацию, которая вряд ли выходит за рамки той, что была сделана в Бухаресте в 2008 году".

"НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии относительно членства в НАТО. Мы сегодня договорились, что эти страны станут членами НАТО", - говорилось тогда в итоговом документе саммита.

Однако в противовес этому, существует и широкий альянс по вступлению Украины в НАТО. За присоединение Украины к НАТО, хотя и в долгосрочной перспективе, выступают не только страны Балтии и Польша, но и Болгария, Румыния, Швеция, Турция и Франция.

Отмечается, что для формулирования запроса на выходных должна была быть срочная кризисная дипломатия. Представители разных позиций договорились о тайных телефонных переговорах и даже выслали дипломатов, чтобы к утру вторника достичь общей позиции военного альянса.

"В худшем случае главы правительств должны сделать это сами во вторник", — сказал дипломат.

По его словам, сейчас "ведутся горячие переговоры, чтобы этого не допустить", но уже известно, что "с пустыми руками Украина не уйдет".

В правительственных кругах Берлина изданию отвечали, что переговоры о общей позиции НАТО продолжатся, но канцелярия пока не хочет официально комментировать это.

Украина ожидает решения на саммите в Вильнюсе относительно членства в НАТО

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас уже 23 страны-члена НАТО подписали декларации о поддержку вступления Украины в Альянс. Последней к списку присоединилась Португалия.

Запрос на ускоренную процедуру членства в НАТО президент Владимир Зеленский подал в сентябре 2022 года. Он и другие украинские чиновники неоднократно подчеркивали, что ожидают от предстоящего саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в литовском Вильнюсе. Так Украина нуждается в конкретных решениях относительно членства в Альянсе.

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что это не Украина не готова к членству в Североатлантическом альянсе, а Альянс не готов принять ее.

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