Информацию подтвердил генсек Альянса Столтенберг и собственный корреспондент УНИАН.

Президент Владимир Зеленский все же примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе, который стартует завтра.

Сначала участие украинского лидера в саммите подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на своей пресс-конференции. Позже в официальной программе саммита появилась совместная пресс-конференция Зеленского и Столтенберга, которую запланировали на второй день саммита – 12 июля, сообщает спецкор УНИАН Николай Волковский.

Ранее участие Зеленского в саммите в Вильнюсе было под вопросом, поскольку президент Украины отказывался от участия, если там не будут сделаны реальные шаги в отношении вступления Украины в НАТО.

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Изменения в расписании саммита и появление в нем пресс-конференции Зеленского позволяет предположить, что Киеву все же пообещали некие важные предложения, которые озвучат в Вильнюсе.

Саммит НАТО в Вильнюсе – последние новости

В начале июня Зеленский выдвинул НАТО жесткое условие – он не поедет на саммит в Вильнюсе, если там не будет предложено никакой конкретики касательно перспектив членства Украины в НАТО.

По данным СМИ, в настоящее время членство Украины в Альянсе блокируют США и Германия. Впрочем, их лидеры данную позицию не скрывают.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Запад снял требование о реализации "Плана действия для членства" (ПДЧ) для Украины. Т.е. Украину примут в Альянс, как Финляндию – без ПДЧ. Вопрос лишь в том, когда это может произойти.

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