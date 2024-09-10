Венгрия планирует передать свою долю средств из Европейского фонда мира для поддержки обороны африканской страны Чад, вместо того, чтобы оказать помощь Украине и поставлять ей оружие. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции.
"Мы решили использовать эти 14 млн евро для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада", - подчеркнул он.
По информации издания Telex, Сийярто отметил, что такое предложение обсудят 26 сентября на совете постоянных представителей стран Европейского Союза.
"Венгерское предложение было включено в повестку дня заседания Комитета послов ЕС, которое запланировано на 26 сентября, и мы надеемся, что это предложение будет принято", - добавил политик.
В издании добавили, что во время двухдневного визита делегации из Чада во главе с президентом Махаматом Деби Венгрия подписала несколько соглашений, а именно в сфере противодействия нелегальной миграции, в обороне и сельском хозяйстве.
Венгрия и Украина - последние новости
Ранее Петер Сийярто заявил, что поставки нефти из России в Венгрию остановились из-за "предполагаемых юридических проблем в Украине".
"Сейчас в Украине сложилась правовая ситуация, на основании которой "Лукойл" пока не поставляет нефть в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением", - подчеркнул политик.
Также венгерский дипломат считает, что "шанс на мир" появится в Украине только после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. По его словам, Венгрия не видит угрозы для НАТО и Европы от России, поскольку Кремль якобы является "рациональным" и не решится на вооруженное противостояние с Западом.