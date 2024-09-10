В частности эти средства должны были пойти на поддержку Украины.

Венгрия планирует передать свою долю средств из Европейского фонда мира для поддержки обороны африканской страны Чад, вместо того, чтобы оказать помощь Украине и поставлять ей оружие. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции.

"Мы решили использовать эти 14 млн евро для укрепления безопасности в Чаде, для создания нового учебного заведения с целью подготовки армейских офицеров в Чаде и для улучшения возможностей вооруженных сил Чада", - подчеркнул он.

По информации издания Telex, Сийярто отметил, что такое предложение обсудят 26 сентября на совете постоянных представителей стран Европейского Союза.

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"Венгерское предложение было включено в повестку дня заседания Комитета послов ЕС, которое запланировано на 26 сентября, и мы надеемся, что это предложение будет принято", - добавил политик.

В издании добавили, что во время двухдневного визита делегации из Чада во главе с президентом Махаматом Деби Венгрия подписала несколько соглашений, а именно в сфере противодействия нелегальной миграции, в обороне и сельском хозяйстве.

Венгрия и Украина - последние новости

Ранее Петер Сийярто заявил, что поставки нефти из России в Венгрию остановились из-за "предполагаемых юридических проблем в Украине".

"Сейчас в Украине сложилась правовая ситуация, на основании которой "Лукойл" пока не поставляет нефть в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением", - подчеркнул политик.

Также венгерский дипломат считает, что "шанс на мир" появится в Украине только после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. По его словам, Венгрия не видит угрозы для НАТО и Европы от России, поскольку Кремль якобы является "рациональным" и не решится на вооруженное противостояние с Западом.

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