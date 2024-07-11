'Шанс на мир' в Украине появится только после победы Трампа - Сийярто

Венгерский министр заявил, что только Трамп якобы может осуществить "мощное внешнее влияние".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет иметь "шанс на мир" только при условии победы президентских выборах в США Дональда Трампа.

Как заявил Сийярто в интервью агентству Reuters, Венгрия не видит угрозы для НАТО и Европы от России, поскольку Кремль якобы является "рациональным" и не решится на вооруженное противостояние с Западом.

Он также заявил, что Украина и Россия якобы нуждаются в "мощном внешнем влиянии" для того, чтобы начать переговоры о мире. С этим, по мнению Сийярто, может справиться только Трамп.

Видео дня

"Мы видим шанс на мир в случае победы президента Трампа. Мы видим шанс на хорошие отношения между США и Венгрией, если Дональд Трамп станет президентом", - заявил Сийярто.

Связанные новости

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 июля встретится с Дональдом Трампом . Встреча состоится во Флориде через неделю после того, как венгерский политик провел переговоры с правителем РФ Владимиром Путиным в Москве.

Ожидается, что Орбан отправится в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне. Как сообщил один из источников Bloomberg, Трамп не просил Орбана заложить основу для какого-то мирного соглашения между Украиной и Россией. Эта встреча будет "неформальной".

Вас также могут заинтересовать новости: