'Шанс на мир' в Украине появится только после победы Трампа - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина будет иметь "шанс на мир" только при условии победы президентских выборах в США Дональда Трампа.
Как заявил Сийярто в интервью агентству Reuters, Венгрия не видит угрозы для НАТО и Европы от России, поскольку Кремль якобы является "рациональным" и не решится на вооруженное противостояние с Западом.
Он также заявил, что Украина и Россия якобы нуждаются в "мощном внешнем влиянии" для того, чтобы начать переговоры о мире. С этим, по мнению Сийярто, может справиться только Трамп.
"Мы видим шанс на мир в случае победы президента Трампа. Мы видим шанс на хорошие отношения между США и Венгрией, если Дональд Трамп станет президентом", - заявил Сийярто.
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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 июля встретится с Дональдом Трампом . Встреча состоится во Флориде через неделю после того, как венгерский политик провел переговоры с правителем РФ Владимиром Путиным в Москве.
Ожидается, что Орбан отправится в резиденцию Трампа Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне. Как сообщил один из источников Bloomberg, Трамп не просил Орбана заложить основу для какого-то мирного соглашения между Украиной и Россией. Эта встреча будет "неформальной".