Компания MOL достигла соглашения, которое обеспечит продолжение поставок энергоресурса.

Венгерская энергетическая компания MOL достигла соглашения, которое обеспечит продолжение транита российской сырой нефти по трубопроводу, проходящему через Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что заявление от будапештской компании было сделано после того, как Украина фактически запретила ПАО "Лукойл" продолжать использовать ее как транзитную страну в ответ на вторжение России. Согласно договору MOL, которая контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Венгрии и Словакии, взяла на себя поставки сырой нефти на белорусско-украинской границе с 9 сентября. Ранее российская сторона отвечала за транспортировку сырой нефти к местам в Венгрии и Словакии вблизи границы с Украиной.

"Новая договоренность обеспечивает устойчивое решение для транспортировки сырой нефти по трубопроводу "Дружба", - сказал исполнительный вице-президент MOL Downstream Габриэль Сабо, имея в виду трубопровод, который соединяет Россию и Венгрию через Украину. Видео дня

При этом какая компания или компании будут обеспечивать поставки, не уточняется.

"Венгрия и Словакия являются странами, которые не имеют выхода к морю, и получили временные исключения из энергетических санкций Европейского Союза в отношении России. После того, как Украина ужесточила санкции против Лукойла в июле, Венгрия и Словакия получали сырую нефть через таких производителей, как ПАО "Татнефть", - напоминает издание.

Транзит российских энергоносителей через Украину - последние новости

На днях стало известно, что в Чехии придумали альтернативу накануне остановки транзита российского газа через Украину. Страна имеет достаточную мощность газовой сети для уменьшения зависимости от российских энергоресурсов.

В частности, министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела отметил мощность чешской транспортной системы, которая может заменить текущий объем транзита газа через Украину.

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