Несмотря на полномасштабную войну РФ в Украине, Венгрия активизировала свои связи с Россией по энергетике.

Венгрия вместе с Россией работают над восстановлением потоков нефти после того, как их остановили из-за "предполагаемых юридических проблем в Украине". Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах заседания ООН в Нью-Йорке, пишет Bloomberg.

"Сейчас в Украине сложилась правовая ситуация, на основании которой "Лукойл" пока не поставляет нефть в Венгрию. Сейчас мы работаем над юридическим решением", - сказал Сийярто.

В издании напомнили, что Россия поставляет нефть в Венгрию через южную ветку нефтепровода "Дружба", проходящую через Украину. В прошлом году потоки российской нефти в Венгрию упали на 2% с почти 5 миллионов тонн в 2022 году.

Видео дня

Несмотря на вторжение РФ в Украину, Венгрия улучшила энергетические связи с Россией, подписав несколько соглашений об увеличении поставок природного газа. Произошло это после того, как премьер-министр Виктор Орбан добился освобождения от энергетических санкций Европейского Союза.

"Правительство в Будапеште изъяло почти всю прибыль, полученную компанией Mol, с помощью специального налога, направленного на покрытие дефицита бюджета", - отметили в материале.

Венгрия и Россия - последние новости

Как писал УНИАН, депутаты Европарламента обратились к ЕС с просьбой лишить Венгрию права голоса из-за недавних визитов премьер-министра страны в РФ и Китай.

"Премьер-министр Орбан уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью председателя Совета... Это требует реальных действий, таких как приостановление права голоса Венгрии в Совете, поскольку практика показывает, что простое словесное осуждение этой ситуации не имеет никакого эффекта", - отмечается в письме.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к своему коллеге Петеру Сийярто и заявил, что мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах.

"Я встретился со своим венгерским коллегой и проинформировал его о ситуации на фронте, а также о подготовке ко второму Саммиту мира. В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах", - отметил дипломат.

Вас также могут заинтересовать новости: