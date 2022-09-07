В Украину направляются гаубицы 105-мм калибра из Литвы.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Литвы в микроблоге Twitter.
"Литва продолжает материальную поддержку Вооруженных сил Украины. Наши 105-мм гаубицы в пути в Украину. Украина нуждается в бесперебойных поставках вооружения. Мы не можем делать пауз", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Литва закупит для Вооруженных сил Украины 37 польских беспилотников-камикадзе Warmate.
Ранее Литва передавала Украине бронетранспортеры M113, военные грузовики, внедорожники (для работ по разминированию) и другую помощь.
Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа высказал мнение, что Россию надо разгромить на поле боя - проводить переговоры нет смысла.