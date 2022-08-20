О его содержимом объявят позже.

Литва готовит 30-й груз военной помощи для обороны Украины.

Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter.

"28 грузов военной поддержки было направлено в Украину из Литвы с начала войны. 29-й и 30-й грузы уже находятся на стадии подготовки. Я объявлю об их содержании в ближайшее время", - отметил Анушаускас.

Как сообщал УНИАН, Литва передавала Украине бронетранспортеры M113, военные грузовики, внедорожники (для работ по разминированию) и другую помощь.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа передал Украине военную амуницию, 10 бронемашин и антидроновые системы.

Кроме того, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза немедленно аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

По его словам, страны ЕС, которые продолжают выдавать их россиянам, игнорируют все зверства в отношении украинцев и "приглашают" российских туристов в Прибалтику.

"Но Эстония, Латвия и Литва не желают принимать гостей из России, которые в большинстве своем являются сторонниками путинской войны - по крайней мере, до окончательной победы Украины", - заявил Габриэлюс Ландсбергис.

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