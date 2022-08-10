"Конфликт не решить, сидя за столом переговоров", - отметил Науседа.

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что Россию надо разгромить на поле боя - проводить переговоры нет смысла.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

"Путин ожидал, что они возьмут Киев за несколько дней и что эта война не будет иметь больших политических и экономических последствий для России. Но мы видим, что это совсем не так. Конфликт не решить, сидя за столом переговоров. Конфликт будет решен на поле боя...Я не вижу других альтернатив и мы должны направить все усилия, чтобы достичь победы Украины в этой войне. Все другие сценарии могут быть очень темными для Украины, Литвы и всего демократического мира", - подчеркнул Науседа.

Он добавил:

"Очень важно отметить, что аппетиту Владимира Путина нет предела. Если он преуспеет в Украине, они придут к нашим дверям. Я не знаю, кто будет их следующей целью - страны Балтии, возможно, Польша, возможно, Румыния, но это не самый важный вопрос. Самый главный вызов - в формате НАТО и Евросоюза делать то, что остановило бы Путина".

Ранее МИД Эстонии заявило, что "человечество нуждается в новом Нюрнберге".

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