В рамках инициативы Legion оf Boom собрано более 1 млн евро.

Литва закупит для Вооруженных сил Украины (ВСУ) 37 польских беспилотников- камикадзе.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, в рамках инициативы Legion оf Boom собрано более 1 млн евро.

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"Часть денег будет передана литовскому Министерству национальной обороны и будет использован для приобретения 37 дронов-камикадзе в Польше, которые затем отправят в Украину", - рассказал министр обороны Литвы.

Что такое Warmate

Warmate - ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения противника методом самоуничтожения. Может быть классифицирован как "самолет-снаряд", или же "барражирующий боеприпас". Разработан польским предприятием WB Electronics. Беспилотник должен применяться вместе с БПЛА FlyEye, предоставляющим разведывательные данные.

Старт аппарата происходит через пневматический запуск с контейнерной пусковой установки. Аппарат имеет электродвигатель и складное крыло, которые обеспечивают радиус действия комплекса в 10 км, продолжительность барражирования в полчаса, позволяет развить максимальную скорость 150 км/ч и подняться на максимальную высоту 500 м при нормальной высоте полета 30-200 м. Максимальная взлетная масса комплекса - 4 кг, при этом аппарат может быть оснащен разнообразными по типу поражения боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 г. Летательный аппарат имеет автоматический режим управления полетом и систему возврата при несрабатывании.

Во время атаки БПЛА заходит на цель в пике, достигая при этом своей максимальной скорости - 150 км/час. Оператор контролирует атаку с помощью соответствующей оптики и может отменить миссию уже в ходе ударного маневра, приказав беспилотнику возвращаться на базу.

Как сообщал УНИАН, 20 августа стало известно, что Литва готовит 30-й груз военной помощи для обороны Украины. Об этом сообщил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"28 грузов военной поддержки было направлено в Украину из Литвы с начала войны. 29-й и 30-й грузы уже находятся на стадии подготовки", - отметил Анушаускас.

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