Протестующие с украинскими флагами преградили путь огромной яхте миллиардера.

В Турции дети-яхтсмены из Одесской области препятствовали швартовке яхты российского миллиардера Романа Абрамовича.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Facebook.

По его данным, яхта Абрамовича прибыла в турецкий город Бодрум.

"Героические юные яхтсмены Одесской области, которые сейчас тренируются в Турции, пытались не дать яхте Романа Абрамовича швартоваться в Бодруме", - сообщил Братчук.

Несовершеннолетние под руководством своего тренера Павла Донцова подошли на лодке к огромной яхте миллиардера и, оказавшись между ней и причалом, мешали ей швартоваться. Одесские яхтсмены были с флагами Украины, с надписью "Нет войне".

Участники акции - дети из курортных поселков Затока, Сергеевка и других населенных пунктов Одесской области.

Протестная акция длилась около 20 минут, после чего яхтсменов (более 10 человек) забрала местная береговая охрана.

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