Два человека погибли / фото Baza

9 мая в Татарстане разбился легкомоторный самолет.

Читайте такжеЛукашенко подписал особый декрет на случай своего убийстваОб этом сообщает Телеканал 360.

Инцидент произошел около 12:30 вблизи города Альметьевск.

По данным СМИ, самолётом управлял не пилот, а техник.

 "Вместо планового ремонта он посадил в кабину девушку и взлетел", - говорится в сообщении.

Оба погибли. Правоохранители устанавливают личность девушки.

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Автор: Людмила Жерновская