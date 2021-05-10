Два человека погибли / фото Baza
9 мая в Татарстане разбился легкомоторный самолет.
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Инцидент произошел около 12:30 вблизи города Альметьевск.
По данным СМИ, самолётом управлял не пилот, а техник.
"Вместо планового ремонта он посадил в кабину девушку и взлетел", - говорится в сообщении.
Оба погибли. Правоохранители устанавливают личность девушки.
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