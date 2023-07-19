Штаты не готовы объявить о каки-либо мерах поддержки этих судов.

Соединенные Штаты не готовы объявить о каки-либо мерах поддержки судов, которые направляются в украинские порты после того, как Министерство обороны РФ объявило, что будет считать эти суда как такие, что перевозят военные грузы. Это произошло на фоне срыва зерновой сделки Россией.

Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга. Так, в ответ на вопрос журналистов о том, рассматривают ли Штаты возможность оказания помощи в движение судов в украинские порты, она ответила, что ей "нечего сказать о том, что касается морской части".

В то же время она подчеркнула, что США продолжат помогать Украине в вопросах поставки зерна на мировые рынки. Пресс-секретарь Белого дома также упомянула о выделении средств на поддержку украинских фермеров.

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Срыв зерновой сделки

17 июля закончилось действие подписаного в мае соглашения о продлении работы так называемого зернового коридора, по которому Украина экспортировала свое зерно. Россия в одностороннем порядке вышла из сделки – такое заявление сделала миссия РФ в ООН.

На срыв зерновой сделки отреагировал Владимир Зеленский. Он призвал стороны соглашения продолжить экспорт зерна без участия России и направил соответствующие письма президенту Турции и генеральному секретарю ООН.

В то же время крупнейшие мировые брокеры уже приостановили страхование морских грузов из Украины. Черноморский регион отнесли к перечню регионов с высоким риском.

Примечательно, что после срыва зерновой сделки Россия активно обстреливает южные регионы Украины. В частности, в ночь на 19 июля враг нанес один из самых массированных ударов по Одессе и области за все время полномасштабной войны, выпустив ракеты Х-22, "Калибры" и дроны-камикадзе. Во время ночной атаки были уничтожены 60 тысяч тонн зерна, которые должны были отправить в Китай.

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