Зеленский подчеркнул, что благодаря ПВО последствия удара были меньше, чем могли бы быть.

Этой ночью во время очередной атаки Россия атаковали портовую инфрастуруктуру Украины. В частности, под удар попал порт в Черноморске, где было уничтожено 60 тыс. тонн зерна, которые предназначались для отправки в Китай.

В своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сегодняшняя ночная атака по Одесщине была едва ли не самой большой за все время полномасштабной войны "попыткой России причинить боль Одессе".

Он подчеркнул, что благодаря ПВО последствия удара были меньше, чем могли бы быть.

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"С каждым таким ударом мы обращаемся к партнерам снова и снова: воздушный щит Украины нуждается в усилении. Этот удар террористов доказывает, что их мишень – не только Украина, и не только жизнь наших людей", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в портах, которые были атакованы сегодня, хранится около миллиона тонн продовольствия - тот объем продукции, которая давно должна быть доставлена в страны-потребители в Африке и Азии.

"В портовом терминале, который этой ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшихся для отправки в Китай. То есть всех это затрагивает – российский террор", - сказал глава государства.

Президент отметил, что каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор.

Он также добавил, что в общинах, пострадавших от ударов этой ночью, уже начались первоочередные ремонтные работы.

Атака РФ на Одессу 18 июля - детали

Этой ночью российские захватчики совершили очередную гибридную атаку по территории Украины. В частности, враг применил ракеты разного типа и иранские ударные беспилотники. Самая крупная атака была направлена на Одесскую область.

Под удар попали объекты критической инфраструктуры и военные объекты, в частности порты в Одессе и Черноморске.

По мнению президента Владимира Зеленского ночная российская атака была направлена на уничтожение инфраструктуры зернового соглашения.

По данным Минагрополитики, в результате удара по порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна. Эта атака вывела из работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта.

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