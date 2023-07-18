Страхование было жизненно важным для обеспечения поставок по зерновому коридору.

Крупнейший страховой брокер Marsh приостановил действие полиса страхования морских грузов из Украины. Он обеспечивал страхование экпорта украинского зерна по морскому коридору в рамках зерновой сделки.

Как пишет Reuters, действие полиса приостановлено после выхода России из зернового соглашения. Брокеры страховали каждый груз на сумму до 50 млн долларов. Покрытие рисков осуществлялось компанией Ascot вместе с другими страховщиками.

"В настоящее время процесс приостановлен. Он фактически приостановлен из-за того, что соглашение не было продлено", – заявил глава британского грузового отдела Marsh, который выступал в качестве брокера объекта, Дэвид Роу, добавив, что без зернового коридора существует "большая степень неопределенности, связанная с риском".

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В то же время компания Ascot отказалась от комментариев. Отмечается, что страхование было жизненно важным для обеспечения поставок по зерновому коридору.

"Есть все основания ожидать, что страхование будет продолжаться, но оно может быть связано с высокой ценой. Безопасность и благополучие экипажа должны быть главным аспектом для каждого судовладельца", – сказал руководитель Marsh по морским и грузовым перевозкам Маркус Бейкер.

Дополнительные взносы по страхованию от военных рисков, которые взимаются при входе в акваторию Черного моря, необходимо обновлять каждые семь дней. Они уже стоят тысячи долларов и ожидается, что в дальнейшем только будут дорожать. В связи с этим судовладельцы могут не захотеть позволять своим судам заходить в зону боевых действий без согласия России. Также есть угроза от дрейфующих в море мин.

"Если вы посмотрите на ситуацию сейчас по сравнению с тем, что было три или четыре недели назад, весь регион, вероятно, будет более опасным", – сказал Бейкер.

Отмечается, что страховой рынок Lloyd's of London уже включил Черноморский регион в свой список регионов с высоким риском.

Выход России из зерновой сделки

В понедельник, 17 июля РФ официально отказалась продлевать действие зернового соглашения, в рамках которого экспортировалось украинское зерно. С таким заявлением выступила миссия России в ООН.

На срыв зерновой сделки жестко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он направил официальные письма президенту Турции и генеральному секретарю ООН предложением продолжить работу зерновой инициативы, но уже без России.

CNN утверждает, что Кремль и риторика российского правительства не сможет помешать возобновлению "зерновой сделки".

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