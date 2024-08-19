Наступление Украины должно научить россиян, что Путин не является несравненным защитником, каким он себя выставляет.

Сенатор-демократ Марк Келли считает, что Курская операция ВСУ может изменить ход российско-украинской войны.

"130 000 россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на данном этапе этого конфликта, я думаю, что украинцы сделали что-то непредсказуемое, что может действительно изменить ход развития этого конфликта", - заявил на телевидении сенатор, которого цитирует Politico.

В начале полномасштабной войны в 2022 году существовали опасения, что если Украина и ее союзники распространят войну на территорию РФ, это вызовет региональный или глобальный конфликт. Однако война зашла в тупик, по крайней мере до того момента, как ВСУ вторглись в Курскую область.

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Ведущая спросила у Келли, комфортно ли ему сейчас, когда оружие США используется на российской территории.

"На данный момент я не против. На украинцев незаконно напал Владимир Путин. ... Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение. Это вторжение, давайте пока охарактеризуем его именно так. Я не думаю, что украинцы хотят намеренно удерживать российскую территорию в течение длительного периода времени, но это действительно шокировало Путина", - отмечает сенатор.

Он отметил, что сейчас уместно продолжать изучать потребности украинцев в сфере безопасности. По мнению Келли, наступление Украины должно научить россиян, что Путин не является несравненным защитником, которым он себя выставляет.

"Он всегда пытался охарактеризовать себя как того, кто собирается защитить Россию. Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине, и сейчас они находятся в определенной опасности", - подытожил он.

Курская операция - последние новости

Как пишет The Economist, при планировании командование Украины рассматривало различные варианты наступления на самые слабые точки российской линии обороны. В частности: удар в Брянской области, удар в Курской области, комбинированный удар в двух регионах сразу, или еще больший масштаб.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задачей Украины в Курской области является создание буферной зоны на территории России.

Россияне могут до сих пор не верить, что война против Украины была ошибкой, не говоря уже о том, что пришло время заключать мир. При этом после захвата ВСУ части Курской области некоторые чувствуют злость на украинцев как никогда, заявил британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге Марк Галеотти.

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