Она не готова к такому бремени, отмечается в статье.

Агрессивная война против Украины оставит России легионы сломанных людей и пустую государственную казну, заставляя правительство принимать сложные решения.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung пишет, что Кремлю необходимы деньги не только на войну и противодействие санкциям, но и на погибших и раненых оккупантов. Россия редко заботилась о солдатах, поэтому попытка обеспечить надлежащее отношение к ветеранам кажется неадекватным и неподъемным намерением.

"После почти двух с половиной лет изнурительной войны и Украина, и Россия понесли ужасные потери и потратили сотни миллиардов долларов. Несмотря на это, конфликт вряд ли завершится в ближайшее время, поскольку обе стороны все еще считают, что имеют больше преимуществ. Но цена будет уплачена не только на поле боя. Даже если боевые действия закончатся сегодня, экономические и демографические последствия для россиян будут ощущаться в течение нескольких поколений", - говорится в статье. Видео дня

Авторы статьи считают, что Россия ни логистически, ни финансово, ни культурно не готова к огромному бремени, с которым столкнется.

Заоблачные выплаты оккупантам

Москва должна обеспечить семьи погибших захватчиков и раненых солдат, которые не смогут больше работать или будут нуждаться в помощи до конца жизни. Сейчас семья погибшего оккупанта получает около 14 миллионов рублей.

Если армия РФ потеряла 400 тысяч солдат, более 100 тысяч из которых погибли, то единовременные выплаты составят 900 миллиардов рублей для раненых и не менее 1,4 триллиона для семей погибших, то есть всего 2,3 триллиона рублей. Это около 6% госбюджета на 2024 год, а в дальнейшем сумма будет расти.

Медицинская помощь

Авторы статьи пишут, что годовая стоимость лечения одного солдата с посттравматическим стрессовым расстройством составит около 15 тысяч долларов. Если против Украины воюет один миллион захватчиков, то половина из них может получить ПТСР, на лечение которого понадобится более 660 миллиардов рублей в год.

Кроме того, в России существуют значительные проблемы с пропускной способностью больниц. С 2012 года количество лечебных учреждений сократилось примерно на 20%, а в стране функционирует лишь 10 госпиталей для ветеранов. Кроме того, единственный госпиталь, который специализируется на психологической реабилитации, имеет лишь 32 койки. Из-за этого существует риск разрушения медицинской системы страны.

Нехватка денег и предубеждение, что расстройство не требует лечения, приведет к тому, что большое количество травмированных ветеранов не получит надлежащего психиатрического лечения. Это может привести к высокому уровню безработицы и проблемам с возвращением в общество.

Алкоголизм и наркомания

В ноябре 1989 года до 60% советских ветеранов войны в Афганистане страдали алкоголизмом или наркоманией, а в середине 2000-х около 100 тысяч ветеранов чеченских войн сидели в тюрьмах.

В России откровенные и открытые разговоры о войне, которые являются частью процесса работы с травмой, считаются подрывающими доверие общества к армии. Поэтому, если в России возникнут проблемы с деньгами, программы психического здоровья могут оказаться на грани коллапса.

По мнению авторов статьи, все эти проблемы станут основной статьей бюджета в ближайшие десятилетия, рискуя стать политической уязвимостью Кремля. "В долгосрочной перспективе увеличение расходов в сочетании с нестабильными доходами заставит российское государство принимать сложные решения", - добавляют они.

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба, с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла на украинской земле около 584 тысячи 90 человек.

Систематически появляются новости о преступлениях, которые совершают российские оккупанты после возвращения в Россию. За участие во вторгенни им смягчают наказание, а некоторым позволяют безнаказанно вернуться на войну.

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