ВСУ с начала вторжения потеряли уже десятки единиц бронетехники.

За одиннадцать дней вторжения в Курскую область России ВСУ установили прочный контроль над 200 квадратных миль российской территории и ведут сражения еще на 350 квадратных милях. Однако, как пишет Forbes, это стремительное продвижение стоило украинским силам потери значительного количества ценной бронетехники и потенциально десятков солдат. При этом российские войска потеряли всего несколько единиц техники, но при этом их пехота десятками сдавалась в плен ВСУ.

Такое соотношение потерь техники - большое количество уничтоженной украинской техники по сравнению с относительно небольшим количеством уничтоженной российской - необычно. В среднем за все время войны России против Украины россияне потеряли гораздо больше техники, чем украинцы, - отмечает издание.

В среднем за день войны российские военные теряют около четырех танков и почти восемь машин пехоты, согласно подсчетам аналитиков Oryx. Украинские военные в среднем за день теряют всего один танк и три машины пехоты.

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При этом за первые девять дней вторжения в Курскую область украинцы потеряли четыре танка и 41 машину пехоты, по данным Oryx. Среди потерь были редкий танк Challenger 2 британского производства и несколько боевых машин Stryker, поставленных американцами.

Потери ББМ, включая гусеничные боевые машины и колесные транспортеры, были особенно острыми для украинских вооруженных сил. Они теряли эти машины почти вдвое быстрее, чем обычно, отмечают в Forbes.

"Потеря такого количества ценной техники может не беспокоить украинских планировщиков - при условии, конечно, что стратегические выгоды Курской кампании оправдывают материальные затраты", - отмечает издание.

Так, если Украина хочет получить Курскую область в качестве разменной монеты в переговорах, то, как подчеркивают в Forbes, "область может стоить нескольких десятков бронемашин".

Возможно также, что по мере неизбежного замедления темпов продвижения украинских войск соотношение потерь изменится, поскольку украинцам придется вскоре окопаться, если они хотят удержать завоеванные позиции до начала переговоров.

Тогда бои под Курском могут стать более похожими на бои на линии фронта в Украине, где плохо обученные российские войска несут большие потери, пытаясь победить закрепившихся украинцев, отмечает Forbes.

Прорыв ВСУ в Курской области

Как писал WSJ, если на востоке и юге Украины западное оборудование оказалось малопригодным на поле боя, из-за плотных минных полей и атак беспилотников, то в Курской области штурмовые бригады, оснащенные американскими бронемашинами Stryker и немецкими Marder, могли мчаться по российским дорогам, не встречая большого сопротивления.

В то же время ВСУ уже потеряли в боях в Курской области один из ценных британских танков Challenger 2 и несколько американских боевых машин пехоты Stryker, а также и одна из драгоценных высокомобильных артиллерийских ракетных систем американского производства.

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