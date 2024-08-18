Он отметил уничтожение российской техники под Торецком.

Сейчас основной задачей оборонительных действий Украины является уничтожение как можно большего количества российского военного потенциала.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на фронте - прежде всего в Торецке и Покровске. По его словам, только за сутки россияне совершили десятки атак, украинские защитники делают все для сохранения позиций.

"Есть за сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком. И это все - более чем защита для Украины, это сейчас основная задача наших оборонительных действий в целом - уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны, и проводить максимум контрударной работы. В частности это и создание буферной зоны на территории агрессора - наша операция в Курской области", - заявил президент. Видео дня

Также Зеленский рассказал, что заслушал доклад главкома Александра Сырского по ситуации на востоке, операции в Курской области, "обменному фонду" и комплектации бригад.

"По всем направлениям наши ребята - вы молодцы. Но по поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, нужна своевременная логистика объявленных пакетов. Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции", - добавил он.

Также президент особо отметил 100-ю отдельную механизированную бригаду, которая воюет на Торецком направлении, 47-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады, ведущие бои на Покровском и десантников 79-й бригады на Кураховском.

"Лиманское направление - воины 66-й и 67-й отдельных механизированных бригад. Харьковщина - 42-я отдельная механизированная бригада. Спасибо! Приднепровское направление - наши морские пехотинцы, 35-я бригада. Молодцы!" - добавил президент.

Ситуация на фронте

Напомним, Покровское направление остается одним из самых тяжелых на российско-украинском фронте. Там ведут ожесточенные бои, российские оккупанты имеют продвижение.

Сегодня вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала людей, которые живут у линии фронта, эвакуироваться.

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