Следком РФ завел дело по статье "экоцид" из-за прекращения поставок воды на оккупированный полуостров.

Следственный комитет России завел уголовное дело по статье "экоцид" из-за неосуществления Украиной поставок воды в оккупированный Крым.

Об этом сообщается на сайте Следкома.

Там отметили, что в результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу, ведущему в Крым, прекратилась.

"Отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира", - сказано в сообщении.

В РФ также сетуют, что за годы оккупации Крыма соленость Сиваша выросла втрое, а популяции редких видов растений и животных значительно сократились.

Читайте такжеВ РФ ответили на призыв присоединиться к "Крымской платформе" и пригрозили ее участникам

"Следствием устанавливаются все обстоятельства "преступления" и причастные к нему лица", - добавили в Следкоме.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

Автор: Юрий Годован