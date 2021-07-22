Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель утверждает, что на Банковой в первые девять месяцев работы новой команды было запрещено комментировать тему оккупированного Крыма.
Об этом Мендель заявила в эфире Радио НВ.
Она также назвала неудачной коммуникацию в Офисе Владимира Зеленского в начале его президентства.
"Я считаю, что первые девять месяцев нашей коммуникации в Офисе - это была полная катастрофа, к сожалению. Я постоянно указывала на то, что нам приходило очень много запросов, что мы должны давать нашу позицию, что мы должны звучать в этом информационном, дезинформационном вакууме. Но к сожалению, был бан на то, чтобы комментировать даже понятные, обыкновенные вещи. Например, так много было вопросов "скажите о Крыме". Почему нам запрещали говорить о Крыме - непонятно", - рассказала Мендель.
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Она также отметила, что подобный запрет исходил не от тогдашнего главы Офиса президента Андрея Богдана.
Ранее Мендель в своей новой книге описала работу многих политиков, похвалила Зеленского, поругала Порошенко, а также назвала бывшего премьер-министра Алексея Гончарука "Двумя метрами секса".
Оккупация Крыма: справка УНИАН
- Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.
- 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
- Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.
- Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.
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