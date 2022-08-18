Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на новость о том, что фонд Сергея Притулы приобрел спутник для украинской армии за деньги с акции "Народный Байрактар". Такой грандиозной покупки не ожидал никто.
УНИАН собрал самые интересные реакции украинцев.
Традиционно, пользователи сети с юмором подошли к комментированию новости о народном спутнике. Кстати, мемами реагируют не только рядовые украинцы, но и оборонные структуры, в частности Силы специальных операций.
Самые интересные мемы - в подборке.
Как писал УНИАН, в июне украинский шоумен Сергей Притула запустил инициативу "Народный Байрактар". Всего за три дня украинцы пожертвовали 600 миллионов гривен. В Baykar вновь пообещали передать три беспилотника бесплатно.
Сегодня Притула объявил, что за вырученные с проекта средства купили спутник. Отмечается, что осуществление проекта стало возможным благодаря помощи украинско-американского бизнесмена Макса Полякова – это помогло сделать все "тихо, быстро и компетентно".