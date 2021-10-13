Полиция не исключает версию теракта.

В норвежском городе Конгсберге мужчина начал стрелять из лука по прохожим - есть убитые и раненые.

Подозреваемый в атаке был задержан, сообщает Reuters.

По предварительным данным, лучник успел застрелить как минимум троих человек.

Представитель правоохранительных органов пояснил, что нападавший стрелял в людей из лука и он действовал в одиночку.

При этом полиция не исключает версию теракта, но пока не исключает и другие мотивы нападавшего.

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Злоумышленник открыл огонь из супермаркета Coop Extra на западной стороне Конгсберга, пишет CNN.

Пострадавшие в ходе проишествия были доставлены на лечение в близлежащие больницы.

На месте происшествия находятся десятки автомобилей скорой помощи, в том числе машины скорой помощи, полицейские машины и вертолеты.

Как сообщал УНИАН, в Полтаве утром 6 сентября на территории школы №11 19-летняя девушка ранила из арбалета двух педагогов. У одной из учительниц травмирована рука, у другой – туловище.

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Автор: Олег Давыгора