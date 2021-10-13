В норвежском городе Конгсберге мужчина начал стрелять из лука по прохожим - есть убитые и раненые.
Подозреваемый в атаке был задержан, сообщает Reuters.
По предварительным данным, лучник успел застрелить как минимум троих человек.
Представитель правоохранительных органов пояснил, что нападавший стрелял в людей из лука и он действовал в одиночку.
При этом полиция не исключает версию теракта, но пока не исключает и другие мотивы нападавшего.
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Злоумышленник открыл огонь из супермаркета Coop Extra на западной стороне Конгсберга, пишет CNN.
Пострадавшие в ходе проишествия были доставлены на лечение в близлежащие больницы.
На месте происшествия находятся десятки автомобилей скорой помощи, в том числе машины скорой помощи, полицейские машины и вертолеты.
Как сообщал УНИАН, в Полтаве утром 6 сентября на территории школы №11 19-летняя девушка ранила из арбалета двух педагогов. У одной из учительниц травмирована рука, у другой – туловище.
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