"Это не дело Российской Федерации", считают в Альянсе.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что не России решать, где Альянс будет размещать свои силы.

Об этом он сказал в интервью румынскому порталу Digi24.

"Вопрос о размещении сил НАТО на его территории - это не вопрос для обсуждения. Работа НАТО, а также то, где и в какой конфигурации - в зависимости от потребностей безопасности - мы размещаем наши военные силы - это не дело Российской Федерации", - заявил Джоанэ.

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Он подчеркнул, что НАТО тоже не позволяет себе указывать, где РФ размещать или не размещать собственные силы на своей территории.

Угрозы, которые звучат со стороны РФ, заместитель генсека назвал "абсолютным анахронизмом".

"Это возвращение к сложным периодам европейской истории - идее, что можно угрожать военным вторжением соседнему европейскому государству, суверенному, независимому и демократическому. Это - настоящая красная линия, а не та, о которой говорит руководитель дипломатии в Москве", – подчеркнул он.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ будет добиваться вывод войск из Болгарии и Румынии.

Ранее Москва выступила против принятия Финляндии и Швеции в состав НАТО, а также требует от НАТО и США "гарантий невступления Украины".

В январе Россия направила Западу свой ультиматум по интеграции Украины в НАТО, которые назвала "гарантиями безопасности". В Москве убеждены, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают их нацбезопасности.

Под предлогом "защиты безопасности" РФ российские чиновники регулярно угрожают военной интервенцией на территорию Украины.

Во время переговоров в Женеве у НАТО отклонили претензии россиян, заявив, что о политике "открытых дверей" решения будут принимать непосредственно члены Североатлантического договора.

По результатам переговоров замглавы МИД РФ пожаловался на "непробиваемую позицию" сторон по "гарантиям безопасности".

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