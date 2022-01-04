Финский дипломат надеется, что до экономических ограничений не дойдет.

Власти Финляндии пригрозили Российской Федерации сильными экономическими санкциями. Экономические ограничения введут, если РФ вторгнется в Украину или начнет операцию активного гибридного воздействия.

Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

По словам министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, западные страны ответят сильными экономическими санкциями, если РФ вторгнется в Украину.

"Если события начнут разворачиваться по наихудшему сценарию, то Запад, совершенно очевидно, отреагирует дополнительными экономическими санкциями. Очень хочется верить, что до этого не дойдет. Но если одна из сторон начнет с применением силы перекраивать карту Европы и вмешиваться в суверенитет других государств, то первым ответным шагом станут мощные экономические санкции" – отметил дипломат.

Читайте такжеПятерка государств сделали совместное заявление о недопустимости ядерной войныПри этом он указал, что президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в котором американский президент заверил в поддержке дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Как ранее сообщал УНИАН, Путин намерен согласовать требования только с США, полностью исключив мнение Киева. По этому поводу 10 января в Женеве состоятся переговоры в формате межведомственной делегации России и США.

Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров дополнил перечень Швецией и Финляндией.

Накануне, 2 января, президент США Джо Байден и украинский глава Владимир Зеленский обсудили напряженность на российско-украинском приграничье.

Американский лидер заявил о решительном ответе, если РФ таки решится осуществить полномасштабное наступление.

Кроме того, Байден заверил Киев, что без Украины обсуждение ситуации по Украине не состоится.

Между тем Россия, по данным пропагандистских СМИ, готовит масштабные учения "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил в начале года.

Вас также могут заинтересовать новости: