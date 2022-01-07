Швеция сама определяет свою политику безопасности, а также сама решает с какими странами ей сотрудничать.
Такое заявление сделала премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон в ответ на предложенные Россией "гарантии безопасности" в Европе. Об этом сообщает пресс-служба премьера Швеции.
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Андерсон отметила, что уже обсудила ситуацию в Украине с президентом Финляндии и готовится к разговору с генеральным секретарем НАТО.
"Режим европейской безопасности не подлежит обсуждению. Международное право необходимо уважать и соблюдать. Это включает право каждого государства самостоятельно принимать собственный выбор политики безопасности", — заявила Андерсон.
Россия и "гарантии безопасности":
- 24 декабря 2021 года министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Швеция отвергает требование России о гарантиях безопасности, которые предусматривают нерасширение НАТО на восток.
- 17 декабря 2021 года Россия выдвинула США и НАТО условия по гарантиям безопасности, одним из которых является невступление Украины в Альянс.
- Президент РФ Владимир Путин намерен согласовать требования только с США, полностью исключив мнение Киева. По этому поводу 10 января в Женеве состоятся переговоры в формате межведомственной делегации России и США.
- Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров дополнил перечень Швецией и Финляндией.
- 2 января, президент США Джо Байден и украинский глава Владимир Зеленский обсудили напряженность на российско-украинском приграничье.
- Американский лидер заявил о решительном ответе, если РФ таки решится осуществить полномасштабное наступление.
- Кроме того, Байден заверил Киев, что без Украины обсуждение ситуации по Украине не состоится.