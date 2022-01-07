17 декабря 2021 года Россия выдвинула США и НАТО условия по гарантиям безопасности, одним из которых является невступление Украины в Альянс.

Швеция сама определяет свою политику безопасности, а также сама решает с какими странами ей сотрудничать.

Такое заявление сделала премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон в ответ на предложенные Россией "гарантии безопасности" в Европе. Об этом сообщает пресс-служба премьера Швеции.

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Андерсон отметила, что уже обсудила ситуацию в Украине с президентом Финляндии и готовится к разговору с генеральным секретарем НАТО.

"Режим европейской безопасности не подлежит обсуждению. Международное право необходимо уважать и соблюдать. Это включает право каждого государства самостоятельно принимать собственный выбор политики безопасности", — заявила Андерсон.

Россия и "гарантии безопасности":