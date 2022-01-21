Ранее Москва выступила против принятия Финляндии и Швеции в НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров уточнил требования страны к Альянсу относительно невступления ряда государств к НАТО.

Об этом говорится на сайте МИД РФ.

Лавров заявил, что Россия будет добиваться вывода войск из Болгарии и Румынии.

"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружения и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, которые не были членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", – ответил он.

Ранее Москва выступила против принятия Финляндии и Швеции в состав НАТО, а также требует от НАТО и США "гарантий" невступления Украины.

Читайте такжеБлинкен: если хоть один военный РФ пересечет границу Украины, это будет считаться вторжениемВо время переговоров в Женеве в НАТО отклонили претензии россиян, заявив, что политику "открытых дверей" будут решать непосредственно члены Североатлантического договора.

По результатам переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков пожаловался на "непробиваемую позицию" сторон по "гарантиям безопасности".

Напомним, в январе Россия направила Западу свой ультиматум по интеграции Украины в НАТО, которые назвала "гарантиями безопасности". В Москве убеждены, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают их нацбезопасности.

Под предлогом "защиты" безопасности РФ российские чиновники регулярно угрожают военной интервенцией на территорию Украины.

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