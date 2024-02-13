Военные радары и системы раннего предупреждения Молдовы не обнаружила российский беспилотник, который упал в районе села Этулия Вулканештского района, что возле границы Украины.
В Министерстве обороны Молдовы отметили, что дрон летел слишком низко.
"Основная причина - низкая высота полета цели, малая площадь отражения осколков и большое расстояние до цели, в том числе кривизна местности", - цитирует представителей Минобороны страны издание Radio Chișinău.
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Россия атаковала дронами "Шахед" Одесскую область. Часть обломков зацепила портовую инфраструктуру Украины. Украинские военные указали, что оккупанты запускала дроны с определенными интервалами.
Силы оборони юга Украины уточнили, что было три волны "шахедов" - первая - девять дронов и ее отбили на 100% и следующая - 12 БПЛА. Отмечается, что вражеские беспилотники попали в припортовые объекты, в результате чего пострадали три человека.
Позже пограничная полиция Молдовы сообщила, что обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата типа Shahed в районе молдавско-украинской границы. Обломки нашли возле села Этулия Вулканештского района.